Число жертв взрыва в мечети в Афганистане увеличилось до 17

2018-05-06 21:27 | www.apa.az | 3

По меньшей мере 17 человек погибли, 34 получили ранения в результате взрыва в мечети в провинции Хост на востоке Афганистана. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает телеканал Tolo News , ссылаясь на начальника полиции провинции Абдула Маннана.

Ранее сообщалось о десяти погибших.

Взрыв произошел в воскресенье. Полиция провинции подтвердила факт взрыва. По ее сообщениям, эта мечеть также используется как центр регистрации избирателей.

На данный момент полиция расследует обстоятельства взрыва.



