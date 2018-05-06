Во Франции потребовали от Трампа извиниться за слова о терактах в Париже

2018-05-06 21:45 | www.trend.az | 2

Министр экономики Франции Бруно Ле Мэр в эфире телеканала BFMTV призвал президента США Дональда Трампа извиниться за его слова о терактах в Париже в ноябре 2015 года, передает РИА Новости.

"Его слова оскорбительны и недостойны президента сильнейшей мировой державы и главы страны-союзника и друга Франции. Разве мы позволяем себе давать подобные комментарии относительно массовых убийств, которые происходят в США из-за свободного распространения оружия? <…> Я хотел бы, чтобы он взял свои слова обратно и выразил сожаление", — заявил Ле Мэр.

Ранее Трамп заявил, что жертв терактов в ноябре 2015 года в Париже было бы меньше, если бы во Франции было разрешено ношение оружия и жертвы боевиков имели бы возможность их нейтрализовать.