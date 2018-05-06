Ураганный ветер привел к хаосу в Канаде

2018-05-06 21:57 | www.oxu.az | 9

В результате сильного урагана в Канаде в провинции Онтарио без света и электричества остались около 200 тысяч домов.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает телеканал CTV.

Сильный ветер обрушился на юго-восточную часть Канады накануне. Скорость порывов ветра достигала 110 километров в час.

В результате непогоды погибли три местных жителя.

Ураган также привел к задержке рейсов в международном аэропорту Торонто. Упавшие деревья и мусор заблокировали движение по дорогам Онтарио.