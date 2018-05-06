В Нигерии 45 человек погибли в результате нападения на деревню

2018-05-06 22:05 | www.trend.az | 9

По меньшей мере 45 человек стали жертвами нападения боевиков на деревню Гваска в штате Кадуна на севере Нигерии, передает ТАСС со ссылкой на агентство Agence France-Presse.

"Бандиты в субботу атаковали жителей деревни, которые пытались отразить нападение. Бандитские группировки продолжают похищать людей с целью выкупа, совершают вооруженные ограбления и крадут домашний скот", - сказал агентству представитель местных сил народного ополчения.

Пока ни одна из действующих на территории страны вооруженных группировок не взяла на себя ответственность за преступление.