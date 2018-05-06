В Афганистане подорвали мечеть: 17 погибших - ОБНОВЛЕНО

2018-05-06 22:21 | www.oxu.az | 7

По меньшей мере 17 человек погибли, 34 получили ранения в результате взрыва в мечети в провинции Хост на востоке Афганистана.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает телеканал Tolo News , ссылаясь на начальника полиции провинции Абдула Маннана.

Взрыв произошел в воскресенье. Полиция провинции подтвердила факт взрыва. По ее сообщениям, эта мечеть также используется как центр регистрации избирателей.

На данный момент полиция расследует обстоятельства взрыва.

18:25

В результате взрыва в мечети в провинции Хост на востоке Афганистана погибли десять человек, еще 29 получили ранения.

Как передает Oxu.Az, об этом передает Reuters со ссылкой на представителя местной полиции.

По словам представителя, взрыв произошел после полуденной молитвы.