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Неизвестные убили как минимум 20 человек в нигерийской деревне

2018-05-06 22:41 | www.apa.az | 7

Неизвестные напали на деревню Гваска района Бирнин Гвари в Нигерии и убили как минимум 20 человек. Как передает РИА Новости, об этом сообщает газета Premium Times со ссылкой на местных жителей.

Вооруженные люди в субботу приблизительно в 14.30 (16.30 мск) приехали в Гваску из соседней деревни, которая находится примерно в десяти минутах езды, и напали на местных жителей.


Бандиты сожгли несколько жилых домов, из-за чего несколько человек, в том числе женщины и дети, остались без крыши над головой.
Точное число погибших до сих пор не известно, так как, по заявлению местных жителей, понадобится несколько дней, чтобы проверить всю деревню.


 

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