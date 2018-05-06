ПВО Саудовской Аравии перехватили две ракеты, выпущенные со стороны Йемена

2018-05-06 22:42 | www.trend.az | 7

Расчеты противовоздушной обороны (ПВО) Саудовской Аравии ликвидировали в воскресенье две ракеты, выпущенные со стороны Йемена по территории королевства, передает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Arabiya.

Как заявил представитель саудовских войск ПВО, "две баллистические ракеты, запущенные сторонниками йеменского движения "Ансар Аллах" (хуситы), были ликвидированы близ приграничного города Наджран", расположенного на юго-западе аравийской монархии.

Представители "Ансар Аллах" подтвердили, что произвели запуск "нескольких баллистических ракет по экономическим целям в Наджране". О результатах ракетной атаки хуситы не информировали.