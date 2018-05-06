В Лондоне неизвестные облили троих мужчин кислотой

2018-05-06 23:17 | www.trend.az | 3

Полиция Лондона за субботу и воскресенье зафиксировала несколько криминальных происшествий, среди которых два случая стрельбы из огнестрельного оружия, а также нападение на троих человек с кислотой, следует из сводок Скотланд-Ярда.

В воскресенье два мальчика 12 и 15 лет с небольшим временным промежутком получили огнестрельные ранения на северо-западе британской столицы. Оба ребенка были госпитализированы. Полиция проводит расследование, выявляя возможную связь между указанными случаями.

В субботу в результате полученного огнестрельного ранения скончался 17-летний подросток. Инцидент произошел около 18 часов того же дня в районе Саутуарк. Полиция расследует обстоятельства случившегося.

В ночь на воскресенье три человека в британской столице пострадали в результате атаки с использованием кислоты. Инцидент произошел на востоке Лондона. Трое мужчин в возрасте 17, 22 и 27 лет были доставлены в больницу. Полиция проводит расследование.