Британия старается убедить США не выходить из соглашения по Ирану

2018-05-07 00:55 | www.trend.az | 7

Великобритания старается убедить президента США Дональда Трампа остаться в соглашении по иранской ядерной программе, заявил в интервью телеканалу CBS посол Британии в Вашингтоне Ким Дэррок, передает РИА Новости.

"План А заключается в том, что США остаются в соглашении. Это то, над чем мы работаем", — заявил Дэррок. Он добавил, что правительство Британии рассматривает и другие варианты. "Мы рассматриваем варианты поддержки соглашения на случай, если США решат выйти, но мы надеемся, что такого не будет", — отметил посол.

Дэррок заявил, что Британия считает соглашение хорошим, но "это не идеальное соглашение". "Никакое соглашение не идеально, и президент (США Дональд Трамп) обоснованно обеспокоен по поводу действий Ирана в регионе, которые негативны и наносят ущерб безопасности и стабильности", — заявил Дэррок.

"Ему (Трампу — ред.) не нравится, что договор не распространяется на ракеты. Он недоволен сроками действия ограничений на ядерную деятельность, он считает, что условия проведения инспекций должны быть более жесткими. У нас есть идеи по этим вопросам, по которым мы считаем возможным найти общий язык, предпринять некоторые действия, которые отвечают интересам президента", — заявил британский посол.

На вопрос о том, готовы ли стороны представить дополнительное соглашение по Ирану, Дэррок заявил, что окончательный результат еще достигнут.