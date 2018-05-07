Стрелявший в главу МВД Пакистана оказался членом радикальной религиозной партии

2018-05-07 01:23 | www.trend.az | 7

Злоумышленник, ранивший в воскресенье министра внутренних дел Пакистана Ахсана Икбала в городе Наровал (провинция Пенджаб), состоит в радикальной религиозной партии "Техрик-Э-Лабайк", передает ТАСС со ссылкой на агентство Reuters.

По ее данным, в министра стрелял член партии "Техрик-Э-Лабайк" 21-летний Абид Хуссейн. Лидер партии Хадим Хуссейн Ризви, основавший ее в 2015 году, осудил нападение и отверг всякую ее причастность к покушению на жизнь министра.

Ранее телеканал Geo TV сообщил, что на главу МВД Пакистана было совершено покушение. Нападавший выстрелил из пистолета в министра, находившегося в машине, и ранил его в плечо. Икбала доставили в больницу. Сейчас он находится в сознании и его жизни ничего не угрожает.