В Египте скончался один из лидеров революции 1952 года

2018-05-07 02:59 | www.apa.az | 6

Последний из ныне живущих членов Совета революционного командования Египта, совершивших Июльскую революцию 1952 года, Халед Мохи эд-Дин скончался в воскресенье в возрасте 95 лет. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила канцелярия египетского президента.



Политик скончался в военном госпитале в Каире.



Халед Мохи эд-Дин был одним из лидеров египетской тайной организации "Свободные офицеры", возглавляемой Гамалем Абдель Насером. В июле 1952 года члены этой организации совершили переворот в Египте, приведший к устранению монархии в этой арабской стране. Мохи эд-Дин на протяжении двух лет после революции входил в состав революционного командования Египта.



За близость с коммунистами и поддержку марксистских идей, политик получил от своих соратников псевдоним "красный майор".

Халед Мохи эд-Дин являлся основателем и многолетним руководителем Национально-прогрессивной (левой) партии (Тагамму).