Азербайджанские борцы завоевали 18 медалей на чемпионате Европы

2018-05-07 03:19 | www.apa.az | 6

В российском городе Каспийск завершился чемпионат Европы по брьбе среи взрослых. Как сообщает Apasport.az, в последний - седьмой день соревнований азербайджанские борцы Александр Гостиев и Шариф Шарифов завоевали серебряные медали, Джамаледдин Мухаммедов ограничился "бронзой".

Отметим, что за предыдущие 6 дней соревнований сборная Азербайджана завоевала 15 медалей. Эльданиз Азизли (55 кг), Мария Стадник (50 кг), Гиорги Эдишерашвили (57 кг) и Гаджи Алиев (63 кг) удостоились чемпионского титула, Мурад Мамедов (60 кг), Расул Чунаев (72 кг) и Элис Манолас (65 кг) завоевали "серебро" ЧЕ, а Эльвин Мурсалиев (77 кг), Рафиг Гусейнов (82 кг), Алена Колесник (57 кг), Татьяна Омельченко (59 кг), СабираАлиева (76 кг) Муртазали Муслимов (70 кг), Джабраил Гасанов (79 кг), Нурмагомед Гаджиев (97 кг) ограничились "бронзой".