ИГ взяла ответственность за атаку на полицейских в России

2018-05-07 03:38 | www.apa.az | 7

Ответственность за нападение на полицейских в Нижнем Новгороде взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство». Как передает АПА со ссылкой на Ведомости, об этом сообщает SITE Intelligence Group ссылаясь на используемое ИГ агентство Amaq.

Отмечается, что ответственность атаку на полицейских в Нижнем Новгороде, в результате которой трое из них были ранены, несет «солдат из ИГ».



Ранее стало известно, что 4 мая трое сотрудников полиции получили ранения в результате вооруженного нападения. Представители правохранительных органов остановили мужчину для проверки документов, после чего он совершил нападение на полицейских и скрылся в подъезде жилого дома, сообщал ЦОС ФСБ. На предложение сложить оружие он ответил отказом и выстрелами из автомата. В результате боя преступник был убит.