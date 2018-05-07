Академия наук Азербайджана установит сейсмостанцию в селе Джоджуг Марджанлы

2018-05-07 08:00 | www.trend.az | 8

БАКУ /Trend/ - Республиканский центр сейсмологической службы (РЦСС) Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) готовится установить сейсмическую станцию в селе Джоджуг Марджанлы Джабраильского района, сообщили Trend в РЦСС.

По словам собеседника агентства, место, где станция будет установлена, уже выбрано и в настоящее время ожидается поставка необходимого оборудования.

"Установка новой станции селе Джоджуг Марджанлы является приоритетом с точки зрения расширения инфраструктуры села и увеличения рабочих мест в том числе", - сказали в центре.

В конце прошлого года сотрудники РЦСС осуществили инспекционную поездку по нескольким районам страны, где задействованы сейсмостанции и ознакомились с обстановкой в селе Джоджуг Марджанлы с целью изучения возможности установки сейсмостанции.

В прошлом, в Джабраильском районе, как сказали ранее в Центре, были установлены аналоговые сейсмические станции, которые были разрушены после оккупации района. В перспективе РЦСС планирует восстановить работу сейсмостанций не только в Джабраильском районе, но по мере освобождения и в других районах Азербайджана.