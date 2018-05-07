В Китае арестовали женщину, усыновившую 118 детей

2018-05-07 08:15 | www.trend.az | 6

Власти города Уань провинции Хэбэй отправили под арест по подозрению в совершении уголовных преступлений женщину, которая прославилась на всю страну тем, что потратила миллионы на усыновление 118 детей, и постановили закрыть ее частный детский дом, передает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Ли Лицзюань, которая называла себя миллионером, начала усыновлять детей в 1996 году и основала свой частный приют "Деревня любви" в 2007 году. СМИ сообщают, что женщина усыновила 118 сирот. Ее деятельность активно освещалась в средствах массовой информации, благодаря чему она прославилась на всю страну.

По заявлению полиции, пишет газета Global Times, став популярной, хозяйка приюта начала использовать благотворительность для личного обогащения, получила большие суммы денег из бюджета, а также от филантропов. Полиция завила, что она подозревается в использовании усыновленных детей для угроз и запугивания местных чиновников.

По сообщениям СМИ, женщина вымогала 70 тысяч юаней у компании, которой нужно было протянуть кабель, проходивший над приютом, а также около 300 тысяч юаней у отеля и госпиталя.

По заявлению властей, у некоторых детей, которые были в приюте, на самом деле есть родители. Их имена приют использовал для того, чтобы обмануть власти и получить на их содержание государственные субсидии.