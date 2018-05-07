28 Мая объявлен в американском штате Небраска Национальным днем Азербайджана

2018-05-07 07:58 | www.apa.az | 6

Губернатор американского штата Небраска Пит Рикетс подписал декларацию в связи со 100-летием Азербайджанской Демократической Республики, объявив 28 мая 2018 года Национальным днем Азербайджана, призвав жителей штата отметить данное событие.



Как сообщили АПА в посольстве Азербайджана в США, в заявлении говорится, что 28 мая 1918 года впервые на мусульманском востоке была провозглашена Азербайджанская Демократическая Республика - первая светская парламентская республика, предоставившая всем гражданам республики равные права. В документе сказано, что АДР была признана рядом государств, включая США.

Было отмечено, что за последние 25 лет Азербайджан укрепил свой суверенитет и независимость, и в настоящее время является союзником и стратегическим партнером США в Каспийском регионе.





В заявлении говорится, что азербайджанцы, проживающие в США и в других странах мира 28 мая будут отмечать 100-летие АДР, чтя вклад своих предков в распространение демократии на Кавказе, в Центральной Азии и на Среднем Востоке.





Декларация также подписана госсекретарем штата Небраска Джоном Гейлом.