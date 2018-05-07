Эрдоган назвал сроки турецкой операции в Сирии

2018-05-07 08:53 | www.oxu.az | 9

Турция останется в сирийском Африне до тех пор, пока там не будет безопасно.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Hürriyet Daily News, об этом заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

Он добавил, что следующие на очереди Идлиб, Манбидж и Телль-Рифъат.

По словам президента Турции, операция «Оливковая ветвь» началась довольно поздно.

«Нам нужно было начать ее раньше. Если бы мы это сделали, то Килис (турецкая провинция - ред.) не подвергалась бы атакам так много раз», - пояснил он.

Турция проводит в Африне операцию «Оливковая ветвь» против курдских террористов с 20 января.