В Медине построят мечеть

2018-05-07 09:07 | www.oxu.az | 8

В священном городе мусульман Медине впервые будет построена церковь.

Как передает Oxu.Az, беспрецедентное соглашение об открытии христианских приходов было заключено между кардиналом Жаном-Луи Таураном и Мохаммедом бин Абдель Каримом Аль-Иссы из Лиги мусульманского мира.

В прошлом месяце кардинал посещал Саудовскую Аравию, где встретился с королевской семьей. На встрече кардинал призвал лидера мусульманской страны одинаково относиться к своим гражданам, которые исповедуют разные религии.

В каком именно районе возведут церковь, пока неизвестно, однако отмечается, что строительство будет осуществляться при участии Ватикана.

Сейчас ожидается подтверждение сделки от Ватикана. Однако ранее Святой престол уже говорил, что хотел бы, чтобы у местных христиан была возможность посещать службы.

Перемены в политике Эр-Рияда связаны с новым курсом наследного принца, министра обороны Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана, который провозгласил еще в октябре прошлого года поворот королевства к «умеренному исламу, который открыт для всех религий».