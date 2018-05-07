Премьер Турции уверен в полной победе правящей партии на выборах

2018-05-07 09:19 | www.trend.az | 8

БАКУ /Trend/ - Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым выразил уверенность правящей Партии справедливости и развития (ПСР) в полной победе на парламентских и президентских выборах, которые пройдут 24 июня. Об этом сообщают в понедельник турецкие СМИ.

По словам Йылдырыма, 24 июня народ Турции преподаст достойный урок оппозиции, которая не отвечает интересам народа.

«ПСР всегда защищала интересы народа, и это всегда приносило свои плоды», - сказал премьер.

Он также отметил, что после выборов Турция станет еще более сильной страной.

В Турции 24 июня пройдут президентские и парламентские выборы.