Небраска объявила Национальный день Азербайджана

2018-05-07 09:39 | www.oxu.az | 7

Губернатор американского штата Небраска Пит Рикетс подписал декларацию в связи со 100-летием создания Азербайджанской Демократической Республики (АДР).

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает посольство Азербайджана в США.

Он официально объявил 28 мая Национальным днем Азербайджана и призвал жителей штата отметить этот знаменательный день.

В документе отмечается, что АДР - первое демократическое государство в мусульманском мире, была создана 28 мая 1918 года, а также подчеркивается, что она стала одним из первых государств, предоставивших равные права всем гражданам. Также отмечается признание АДР со стороны других демократических государств, в том числе США.

В то же время в документе подчеркивается, что в 1920 году АДР, несмотря на борьбу за свою независимость, входит в состав Советского Союза и в 1991 году добивается восстановления своей независимости.

Отмечается, что в течение последних 25 лет Азербайджан укрепил свою независимость и суверенитет и в настоящее время является стратегическим партнером и союзником США в Каспийском регионе.

В заявлении говорится, что азербайджанцы, проживающие в США и в других местах мира, 28 мая будут отмечать 100-летие АДР, чтя вклад своих предков в распространение демократии на Кавказе, в Центральной Азии и на Среднем Востоке.

Декларация также была подписана госссекретарем штата Небраска Джоном Гейлом.