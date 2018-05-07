Азербайджанский триатлонист завоевал золотую медаль

2018-05-07 09:42 | www.oxu.az | 6

Участник сборной Азербайджана по триатлону Ростислав Певцов завоевал золотую медаль Кубка мира в китайском городе Ченгду.

Как сообщили Oxu.Az в Федерации триатлона Азербайджана, соревнование состояло из двух этапов.

В полуфинале Ростислав стал пятым и прошел в финал.

В финале представитель Азербайджана преодолел водную дистанцию в 600 метров за 6 минут 29 секунд, а затем проехал велотрек за 13 минут 43 секунды. На последнем этапе соревнования – забеге на 2,5 км – Р.Певцов показал результат в 7 минут 3 секунды. С показателем 28 минут 18 секунд в общем зачете Р.Певцов стал первым.