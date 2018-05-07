Нефть дорожает на опасениях инвесторов по поводу отношений США и Ирана

2018-05-07 09:29 | www.trend.az | 6

Мировые цены на нефть уверенно растут в понедельник утром, нефть марки WTI впервые с ноября 2014 года торгуется на уровне выше 70 долларов за баррель на фоне опасений инвесторов по поводу кризиса в Венесуэле, а также перед решением президента США Дональда Трампа о дальнейшем участии в соглашении по иранской ядерной программе, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные торгов.

Cтоимость июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,16% — до 75,74 доллара за баррель. Цена июньских фьючерсов на нефть марки WTI поднималась на 0,96% — до 70,39 доллара за баррель.

Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщило, что американская ConocoPhillips намерена получить активы венесуэльской PDVSA в Карибском бассейне в рамках исполнения решения международного арбитража о выплате компании из США более 2 миллиардов долларов за национализацию в Венесуэле. Эти действия могут привести к снижению добычи и экспорта PDVSA. Кроме того, на прошлой неделе правительство Венесуэлы ввело внешнее управление на срок 90 дней в крупнейшем частном банке страны Banesco после задержания группы его руководителей. Их подозревают в проведении незаконных операций с национальной валютой.

Углубление экономического кризиса крупного экспортера нефти — Венесуэлы — негативно отражается на добыче и экспорте сырья, отмечают эксперты. Так, добыча нефти в Венесуэле с начала 2000-х годов уже сократилась в два раза, до 1,5 миллиона баррелей в день, поскольку страна не смогла инвестировать достаточно средств для поддержания своей нефтяной промышленности, отмечает агентство.