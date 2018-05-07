Mitsubishi Eclipse Cross – новый компактный кроссовер - ФОТО

2018-05-07 10:00 | www.oxu.az | 6

Новая модель Mitsubishi уже заняла свое место в салоне официального дилера бренда - Mitsubishi Avtomobil Mərkəzi в Азербайджане. Популярный японский бренд на этот раз представляет Mitsubishi Eclipse Cross – автомобиль нового поколения с новой дизайнерской концепцией.

Как передает Oxu.Az, новый компактный кроссовер Mitsubishi Eclipse Cross - это правильный выбор для тех, кто хочет выделяться в монотонном потоке автомобилей, но при этом не хочет отказываться от комфорта.

Атлетичный автомобиль с дерзкими и острыми линиями всегда готов к действию, благодаря дизайнерской концепции DYNAMIC SHIELD. Самая привлекательная деталь экстерьера Eclipse Cross - большая панорамная крыша со сдвижным люком. Ее сопровождают яркие и долговечные светодиодные фары (LED), 18-дюймовые оригинальные диски и окна на багажной двери.

Тщательный подход к дизайну плавно переходит в интерьер. При помощи сдвигающихся в диапазоне 200 мм и наклоняющихся сидений можно заполучить широкий салон и вместительный багаж. Качественные материалы обивки и мастерство их исполнения, а также большое место для ног обеспечивает полный комфорт поездок.

Для удобства водителя установлена инновативная Head Up Display [HUD] система, которая позволяет проецировать данные об автомобиле прямо перед водителем.

Кроме этого, мульти-информативный дисплей Color LCD установлен прямо по середине панели инструментов. А с системой Display Audio можно контролировать звуковую систему и камеру заднего видения.

Передовые технологии Eclipse Cross гарантируют высокий уровень безопасности днем и ночью, на дорогах и парковках. Управление стабильное, интуитивное и предсказуемое. Одной из самых важных технологий автомобиля является FCM система безопасности, которая предотвращает лобовое столкновение автомобилей, а при неизбежном столкновении смягчает удар.

Эта система реагирует на автомобили и пешеходы с помощью лазерного радара и камеры.

Помимо этого, автомобиль оборудован такими технологиями, как Automatic High Beam, Hill Start Assist, Active Stability Control, с 7 SRS подушками безопасности и стойким RISE body. Что касается управления Eclipse Cross, стоит упомянуть такие функции, как двигатель 2.0L MIVEC и систему управления без ключа.

Для знакомства с новой моделью можете обратиться к официальному дистрибьютору Mitsubishi в нашей стране – Mitsubishi Avtomobil Mərkəzi. Адрес: шоссе Баку-Сумгайыт, 6-й км.

Подробную информацию можно найти на сайте www.mitsubishi-motors.az или по телефону (012) 349 00 06.