Макрон: Выход США из соглашения с Ираном может привести к войне‍

2018-05-07 09:33 | www.trend.az | 6

Отказ президента США Дональда Трампа от ядерной сделки с Ираном может привести к войне, об этом заявил в интервью немецкому изданию Spiegel французский лидер Эммануэль Макрон, передает РИА Новости.

"Это означает, что мы откроем ящик Пандоры, может быть война", — сказал Макрон.

В то же время президент Франции выразил убеждение, что Трамп не стремится разжечь новый конфликт. "Я не думаю, что Дональд Трамп хочет начать войну", — отметил он.

Президент США Дональд Трамп по итогам дискуссий с Великобританией, Германией и Францией не позже 12 мая примет решение о том, остается ли Вашингтон привержен ядерной сделке с Тегераном. В рамках закона "О рассмотрении ядерного соглашения с Ираном" (INARA) американский лидер должен каждые три месяца продлевать или не продлевать режим снятия санкций с Исламской республики.