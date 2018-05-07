Азербайджанский боец стал чемпионом мира – ФОТО

2018-05-07 10:02 | www.oxu.az | 8

Боец спортивного клуба «Габала» Бахтияр Аббасов завоевал очередной международный титул.

Как передает Oxu.Az, 33-летний спортсмен стал победителем международного турнира по MMA в Баку, посвященного 95-летию общенационального лидера Гейдара Алиева.

Выступающий в весовой категории 84 кг Б.Аббасов встречался с бразильцем Жозе Эудесом Таваресом и победил в четвертом раунде техническим нокаутом.

Еще один спортсмен «Габалы» Гусейн Алиев (70 кг) вышел на ринг против казахстанца Айбека Нурсеита. Бой проходил в равных условиях и завершился ничьей.