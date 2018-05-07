Ужасная авария в Сабирабаде: погибло 6 женщин - ОБНОВЛЕНО

2018-05-07 10:05 | www.oxu.az | 8

Стали известны подробности тяжелой аварии в Сабирабадском районе.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на APA, инцидент произошел в селе Шахрияр. Перевернулся тракторный прицеп, а результате чего погибло 6 человек. Еще несколько человек пострадали.

По предварительной информации, погибшие - женщины, которые направлялись на поле для сбора хлопка.

09:53

В Сабирабадском районе произошел тяжелый дорожно-транспортный инцидент.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на APA, в аварии, произошедшей в селе Шахрияр, погибло 6 человек.