Ужасная авария в Сабирабаде: погибло 6 женщин - ОБНОВЛЕНО

2018-05-07 10:05 | www.oxu.az | 8
Стали известны подробности тяжелой аварии в Сабирабадском районе.
Как передает Oxu.Az со ссылкой на APA, инцидент произошел в селе Шахрияр. Перевернулся тракторный прицеп, а результате чего погибло 6 человек. Еще несколько человек пострадали.
По предварительной информации, погибшие - женщины, которые направлялись на поле для сбора хлопка.
09:53
В Сабирабадском районе произошел тяжелый дорожно-транспортный инцидент.
Как передает Oxu.Az со ссылкой на APA, в аварии, произошедшей в селе Шахрияр, погибло 6 человек.