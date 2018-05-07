Нетаньяху заявил об особенности предстоящей встречи с Путиным

2018-05-07 10:07 | www.trend.az | 7

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что его предстоящая встреча с президентом России Владимиром Путиным имеет особое значение в свете активизирующихся попыток Ирана закрепиться в Сирии с размещением там мощного вооружения, сообщает РИА Новости.

В преддверии намеченного на 9 мая визита в Москву глава правительства повторил, что Израиль не допустит враждебного иранского военного присутствия на своих северных границах, даже если это приведет к боевым действиям.

"Встречи с российским президентом всегда важны для безопасности Израиля и с точки зрения координации между израильской и российской армиями, <…> но встреча на этой неделе будет иметь особое значение в свете активизирующихся усилий Ирана по созданию в Сирии военного присутствия, направленного против Израиля", — сказал Нетаньяху на заседании кабинета.

Он утверждает, что в последние месяцы иранские силовики из Корпуса стражей исламской революции перебрасывают в Сирию современное наступательное и оборонительное вооружение, включая ударные беспилотники, системы ПВО и ракеты класса "земля — земля".

"Мы полны решимости остановить иранскую агрессию против нас, даже если это будет означать конфликт. Лучше сейчас, чем позже. Страны, не готовые действовать вовремя, позже платят высокую цену", — сказал премьер-министр. Он добавил, что Израиль не стремится к эскалации, но "готов к любому сценарию".

Ситуацию в соседней Сирии, где Израиль пытается не допустить роста влияния Ирана и добивается в этом понимания Москвы, в Иерусалиме считают центральной темой в повестке диалога с Россией и основным фактором его активизации в последние годы.

Уже второй с начала года визит Нетаньяху в российскую столицу проходит в разгар международной дискуссии о необходимости ужесточения ядерной сделки с Ираном или ее аннулирования, если ревизия, за которую агитируют Израиль и США, окажется невозможной.

В канцелярии премьера говорят, что принципиальная договоренность о встрече была достигнута в понедельник в ходе телефонного разговора обоих лидеров. Он состоялся сразу после того, как Нетаньяху объявил, что израильская разведка добыла 100 тысяч документов, доказывающих, что у иранской атомной программы была секретная военная составляющая под кодовым названием "Проект Амад".

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