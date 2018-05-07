Официальный курс маната к мировым валютам на 7 мая

2018-05-07 10:07 | www.trend.az | 8

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на седьмое мая установлен на уровне 1,7 и 2,0333 маната соответственно.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на понедельник.