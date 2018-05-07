Avrupa'dan nükleer anlaşmaya tam destek

2018-05-07 10:01 | www.trend.az | 1

İran ve İsveç arasındaki temasların 3. turu İran Dışişleri Bakanı Siyasi İşler Yardımcısı Seyyid Abbas Irakçi ile İsveçli mevkidaşı Annika Söder tarafından Tahran’da düzenlendi.

İran ve İsveç arasındaki temasların 3. turu İran Dışişleri Bakanı Siyasi İşler Yardımcısı Seyyid Abbas Irakçi ile İsveçli mevkidaşı Annika Söder tarafından Tahran’da düzenlendi.

Nükleer anlaşmanın önemine değinen Irakçi, “Diplomasinin küresel arenada elde ettiği en büyük kazanımlardan sayılan bu anlaşma, Trump yönetiminin yükümsüzlüğü sonucu ortadan kalkmak üzere. Her şeyden önce yaygınlaşmaya karşı hayata geçirilen birer güvenlik anlaşması olan bu uzlaşı zedenlendiği takdirde bölgesel krizlerin daha da şiddetlenmesine yol açacak” ifadelerinde bulundu.

Irakçi sözlerine şunları da ekledi: Başta Avrupa olmak üzere nükleer anlaşmanın diğer taraflarından bölgede barış ile istikrarı yerleştiren bu uzlaşının stratejik amaçlarına ulaşması için sadece sözde değil pratikte de çaba sarfetmelerini bekliyoruz.