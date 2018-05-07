Ruhani: İran’ı durduracağız demeyin, durduramazsınız

2018-05-07 10:03 | www.trend.az | 1

İran Cumhurbaşkanı, “‘İran’ı durdurmak istiyoruz’ demeyin. Sizler İran halkını durduramazsınız. Bizi durduran ahlaktır, imandır, İslam’dır” ifadesini kullandı.

Hasan Ruhani, bugün Nişabur kentinde halka hitabında, nükleer anlaşmanın uluslararası bir anlaşma olduğunu ve hiçbir şekilde değişikliğe uğratılmayacağını ifade etti.

“Zorbalık ve tehdit ile İran halkına boyun eğdireceklerini düşünmesinler. Biz farklı dönemlerde zorbalık yapan güçlerin karşısında dik bir duruş sergiledik. Bundan sonra da hiçbir konuda taviz vermeyeceğiz” diyen Cumhurbaşkanı Ruhani şunları kaydetti: