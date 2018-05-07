Для желающих поступить на государственную службу будет проведен повторный испытательный экзамен

2018-05-07 10:18 | www.apa.az | 9

С целью более эффективной подготовки к этапу тестовых экзаменов для желающих поступить на государственную службу будет проведен очередной испытательный экзамен.

Как сообщает АПА, испытательный экзамен пройдет 8 мая для групп AA, AB, AC, BA, BB.

Экзамен начнется в 10:00.

Онлайн регистрация для участия на экзаменах завершится 8 мая в 09:00.

Желающие принять участие в экзаменах должны на сайт ГЭЦ создать «Личный кабинет». В ходе регистрации личного кабинета открывается счет. Стоимость участия на экзаменах составляет 30 манатов.

На испытательных экзаменах для каждой группы применяются тестовые задания.