Срубил дерево - заплатил 2000 манатов – ФОТО

2018-05-07 10:10 | www.oxu.az | 8

Сотрудники Министерства экологии и природных ресурсов провели рейд с целью проверки соблюдения правил экологического законодательства.

Как сообщили Oxu.Az в пресс-службе министерства, в ходе рейда было установлено, что на пересечении улиц Сараево и М.Хади в Хатаинском районе было срублено дерево вида платан восточный диаметром 26 см.

В ходе проверки выяснилось, что дерево срубил житель Баку Эмин Дадашов, нанеся таким образом ущерб природе в размере 750 манатов.

По факту был составлен протокол, нарушителя закона оштрафовали в качестве физического лица на сумму в размере 2000 манатов.