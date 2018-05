Səyyar ASAN xidmət yeni məntəqələrdə

2018-05-07 10:12 | www.trend.az | 2

Bakı. Trend:

Səyyar ASAN xidmət yeni məntəqələrdə vətəndaşlara səyyar formada xidmət göstərəcək.

Bu barədə Trend-ə Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyindən məlumat verilib.

Belə ki, 20 aprel-19 may Şirvan şəhərində, 23 aprel-7 may Binə qəsəbəsində, 1-5 may Ağdaş, Qovlar şəhərlərində, 1-25 may Şabran rayonunda, 1-30 may Biləsuvar, Zaqatala şəhərlərində, 7-26 may Ağstafa rayonunda, 8 may-6 iyun Xırdalan şəhərində, 10 may-9 iyun İmişli rayonunda, 11-25 may Buzovna qəsəbəsində vətəndaşlara səyyar formada xidmət göstəriləcək.

Səyyar şəkildə göstərilən xidmətlər Ədliyyə Nazirliyi, Daxili İşlər Nazirliyi, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi və Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi tərəfindən təqdim olunur.

Bu xidmətlərə aşağıdakılar daxildir:

Notariat fəaliyyəti;

Vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının dövlət qeydiyyatı;

Şəxsiyyət vəsiqələrinin verilməsi və dəyişdirilməsi;