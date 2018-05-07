АМИ Trend и печатное издание Администрации Президента Беларуси подписали соглашение о сотрудничестве

2018-05-07 10:09 | www.trend.az | 8

БАКУ /Trend/ - Глобализация и регионализация мировых процессов, в том числе и информационных, - это две стороны одной медали. Глобализация уже показала нам растущую взаимозависимость стран, а набирающая силу регионализация как ответ этому - взаимодействие и сближение государств, экономик и обществ.

В этот процесс включены и крупнейшие информационные институты. Накануне соглашение об обмене информацией между азербайджанским Агентством международной информации Trend и учреждением Администрации Президента Республики Беларусь «Редакция газеты «Советская Белоруссия» подписали их руководители - генеральный директор Ильгар Гусейнов и главный редактор Дмитрий Жук.