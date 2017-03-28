Йеменские мятежники выпустили баллистические ракеты по саудовским городам

2017-03-28 16:10 | www.trend.az | 3

Силы ПВО Саудовской Аравии перехватили четыре ракеты, которые выпустили йеменские повстанцы из движения "Ансар Алла" (хуситы) по двум городам на юго-западе Саудовской Аравии, передает РИА Новости со ссылкой на агентство новостей SPA.

В Йемене с 2014 года продолжается вооруженный конфликт, в котором с одной стороны участвуют повстанцы-хуситы из шиитского движения "Ансар Алла" и лояльная экс-президенту Али Абдалле Салеху часть армии, а с другой — правительственные войска и ополчение, лояльные президенту Абд Раббу Мансуру Хади. Правительство с воздуха и на земле получает поддержку арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией. В ответ на бомбардировки позиций хуситов в Йемене они постоянно обстреливают ракетами приграничные районы Саудовской Аравии.