Названы новое место и дата встречи Трампа с Ыном

2018-05-07 10:26 | www.oxu.az | 8

Президент США Дональд Трамп и северокорейский лидер Ким Чен Ын, вероятно, встретятся в Сингапуре в середине июня.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщили в AFP news agency, подчеркнув, что ожидание связано с беспрецедентными переговорами между лидерами.

Трамп сказал на выходных, что обе стороны установили дату и место проведения саммита.

«Мы скоро объявим об этом», - сказал Трамп журналистам.

Знаменательный саммит состоится в середине июня, сообщила в понедельник в Южной Корее газета Chosun Ilbo со ссылкой на дипломатические источники, которые цитируют советника по национальной безопасности Трампа Джона Болтона.

Газета предположила, что возможность проведения в Сингапуре исторической встречи «значительно возросла», после того, как Трамп принял решение принять у себя южнокорейского президента Луну Чже в Белом доме в конце этого месяца.

По информации местных СМИ, Болтон встретился со своим южнокорейским коллегой Чун Юй-юном в Вашингтоне в конце прошлой недели, чтобы обсудить планы. Аналогичный отчет в выходные пришел из новостного агентства Yonhap из Южной Кореи, которое также сообщает, что Сингапур укрепляет свое положение на высшем уровне.

Напомним, ранее Трамп предположил, что демилитаризованная зона между двумя Кореями также может стать подходящим местом для его встречи с лидером КНДР. Также были озвучены Монголия и Швейцария.