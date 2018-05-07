Минтранс Турции подтвердил дату открытия моста «Чанаккале-1915»

2018-05-07 10:21 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - Запланированная ранее на 2023 год церемония открытия моста «Чанаккале-1915» состоится 18 марта 2022 года, сказал министр транспорта, судоходства и коммуникаций Турции Ахмет Арслан, говорится в сообщении министерства.

В сообщении отмечается, что мост «Чанаккале-1915», будет одним из важных мостов Турции.

«В настоящее время завершено создание инфраструктуры для строительства моста «Чанаккале-1915», а с 2019 года начнутся работы по его строительству» - сказал Арслан.

Напомним, что ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган перенес дату открытия моста «Чанаккале-1915», которая была запланирована на 2023 год.

Отметим, что строительство моста «Чанаккале-1915», который станет самым длинным подвесным мостом в мире, началось в марте 2017 года.