В Турции магазины откажутся от бесплатных пластиковых пакетов

2017-03-28 16:13 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В Турции с января 2018 года вступит в силу запрет на бесплатную выдачу пластиковых пакетов в магазинах, сообщают во вторник турецкие СМИ.

Отмечается, что после этого пластиковые пакеты в магазинах можно будет только купить.

Новый закон нацелен на снижение бытовых пластиковых отходов.

До вступления в силу нового закона потребителям в магазинах будут дариться тканевые и бумажные пакеты.

В Турции за день используется около 30 тонн пластовых пакетов (включая упаковок), только один процента из них вторично перерабатывается.

(Автор: Орхан Гулузаде)

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