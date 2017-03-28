В Турции магазины откажутся от бесплатных пластиковых пакетов
2017-03-28 16:13 | www.trend.az | 3
БАКУ /Trend/ - В Турции с января 2018 года вступит в силу запрет на бесплатную выдачу пластиковых пакетов в магазинах, сообщают во вторник турецкие СМИ.
Отмечается, что после этого пластиковые пакеты в магазинах можно будет только купить.
Новый закон нацелен на снижение бытовых пластиковых отходов.
До вступления в силу нового закона потребителям в магазинах будут дариться тканевые и бумажные пакеты.
В Турции за день используется около 30 тонн пластовых пакетов (включая упаковок), только один процента из них вторично перерабатывается.
(Автор: Орхан Гулузаде)
@o_quluzade