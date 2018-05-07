Глава AmCham объяснил, почему США отсрочили санкции против "Русала"

2018-05-07 10:36 | www.trend.az | 7

Перенос вступления в силу санкций в отношении "Русала" на более поздний срок – результат переговоров американских компаний с властями США, считает президент Американской торговой палаты в России (AmCham) Алексис Родзянко, передает РИА Новости.

"Я думаю, скорее, это (перенос сроков) результаты разговоров с компаниями. В том числе делегация нашей палаты об этом говорила на многих уровнях в правительстве (США). Думаю также, что и отдельно компании обращались", — сказал Родзянко в интервью РИА Новости в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Мы были в Вашингтоне, где одна из компаний рассказывала о потенциальном ущербе для себя, который может быть довольно существенным. Она работает в России, и она говорила о тех контрактах, которые вынуждена будет прервать сейчас, а также в двух- и пятилетней перспективе. У одной только этой компании потери могут составить около миллиарда долларов", — сообщил глава Американской торговой палаты в РФ.