MIDA начало льготную продажу квартир

2018-05-07 10:24 | www.apa.az | 8

Государственное агентство жилищного строительства (MIDA) объявило о начале льготной продажи квартир Ясамальского жилого комплекса – первого проекта льготного жилья. Как сообщили АПА-Экономикс в MIDA, продажа квартир в зданиях номер 1, 2, 3, и 4 Ясамальского жилого комплекса, расположенного по адресу Баку, Ясамальский район, Внешняя окружная дорога, 8, началась в 10:00 7 мая 2018 года и продолжится до 10:00 7 августа 2018 года.

Согласно указу президента Азербайджанской Республики от 16 ноября 2016 года №1113, приобретение квартир, находящихся в распоряжении Государственного агентства жилищного строительства, осуществляется посредством электронной системы «Льготное жильё», созданной на портале «Электронное правительство» (www.e-gov.az). Правом на приобретение квартир обладают только граждане, получившие электронный кабинет в системе «Льготное жильё». Все граждане, получившие электронный кабинет в системе «Льготное жильё», равноправны в выборе квартир, вне зависимости от даты регистрации и порядкового номера кабинета. Для выбора квартиры эти граждане должны войти в раздел «Satış/Mənzillər» («Продажа/Квартиры») в своих электронных кабинетах. Квартиры гражданами будут выбираться по принципу «первым прибыл – первым обслужен» (лица, вошедшие в систему в момент начала продаж и первыми выбравшие квартиру, получат возможность её приобретения). С подробной информацией о правилах пользования системой «Льготное жильё», в том числе текстовыми и видео-инструкциями, можно ознакомиться на главной странице интернет-сайта www.mida.az, перейдя по ссылке «Güzəştli mənzil sistemi» («Система льготное жильё»).

На продажу выставляются 260 квартир. Все квартиры предлагаются гражданам полностью отремонтированными и оснащёнными кухонной мебелью, отопительной системой комби (включая само оборудование комби), а также счетчиками потребления воды, газа и электричества. Все здания спроектированы и строятся в соответствии с Государственными строительными нормами Азербайджанской Республики (AzDTN). В связи с этим, вневедомственным государственным главным управлением экспертизы Государственного агентства по надзору за безопасностью в строительстве Министерства чрезвычайных ситуаций были выданы положительные заключения от 15.11.2016 г. № 22880 и от 27.12.2016 г. № 23089. Для каждой квартиры получены справки о предварительной регистрации права собственности, выданные Бакинским территориальным управлением Государственной службы реестра недвижимого имущества при Государственном комитете по имущественным вопросам.

Граждане, желающие приобрести квартиру за счет льготного ипотечного кредита, при внесении первоначального взноса в объеме, превышающем минимальный необходимый, получат скидку в размере 10% от суммы, превышающей минимальный первоначальный взнос. Граждане, приобретающие квартиру за свой счет, при единовременной выплате всей стоимости квартиры, получат скидку в размере 10% от всей стоимости квартиры.

На интернет-странице Ясамальского жилого комплекса www.yasamal.mida.az можно ознакомиться с информацией о точной площади каждой квартиры (и комнат), ценах, действующих льготах и дополнительных скидках, банках-агентах, а также произвести соответствующие расчеты посредством ипотечного калькулятора и калькулятора льготного жилья.

С подробной информацией о лицах, обладающих правом на приобретение льготного жилья, правилах подачи заявления для покупки жилья на льготных условиях, банках-агентах и условиях продажи квартир можно ознакомиться на интернет-сайтах www.mida.gov.az и www.mida.az или в центрах ASAN (№ 1, 3, 5 и Сумгаитский), а также обратившись в колл-центр «108».