AccessBank объявляет тендер по системе управления событиями и инцидентами информационной безопасности

2018-05-07 10:25 | www.apa.az | 8

AccessBank объявляет тендер по системе управления событиями и инцидентами информационной безопасности (SIEM). Банк приглашает заинтересованные компании принять участие в тендере.

Тендер объявлен по системе управления событиями и инцидентами информационной безопасности (SIEM). Компании, заинтересованные в участии в тендере, могут обратиться по электронному адресу procurement@accessbank.az либо по номеру: (+994 55) 201 07 98 для получения подробной информации. Срок окончания представления конвертов с ценовыми предложениями: 18 мая 2018 года.