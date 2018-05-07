В результате аварии тракторного прицепа в Сабирабаде погибли 5 человек - ОБНОВЛЕНО

2018-05-07 10:36 | www.apa.az | 7

В результате аварии тракторного прицепа в Сабирабаде погибли 5 человек.

Как сообщает мил-муганское бюро АПА, тракторный прицеп перевернулся и упал в водоканал. В результате этого в воде утонули 5 человек. Согласно предварительной информации, 3 из 5 погибших являются членами одной семьи. Управляющий трактором житель села Шахрияр Аждар Иманов ехал на работу в поле со своими родными.

Еще несколько человек получили травмы.

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10.06

В Сабирабадском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.



Как сообщает мил-муганское бюро АПА, на территории села Шахрияр перевернулся тракторный прицеп. Погибли 6 человек, еще несколько получили травмы.



По предварительной версии, погибшими оказались женщины, которые ехали на хлопковые поля.