Принадлежность Иревана Азербайджану - в письме от 1918 года

2018-05-07 10:49 | www.oxu.az | 7

После известных протестов и «бархатной революции» в Армении каждый из находящихся на виду политиков пытается различными путями привлечь к себе сторонников.

Как передает Oxu.Az, одни спекулируют на том, что начнут войну против Азербайджана, другие и вовсе враждебно настроены против всех турок.

И каждый раз эти «лидеры» в своих выступлениях по необоснованным причинам проявляют очень болезненную реакцию на то, что Азербайджан желает не только вернуть оккупированный Карабах и прилегающие районы, но и возвратиться на свои исторические земли - Иреван, Зангезур, Гейча.

К примеру, лидер «бархатной революции» в Армении Никол Пашинян в одном из своих выступлений отметил, что «армяне живут на исконно своих землях» и якобы все претензии Азербайджана насчет этой темы не имеют исторических корней.

Так вот, господин Пашинян, у азербайджанских историков имеются факты, которые могут запросто доказать историческую принадлежность «исконно ваших» земель Азербайджану.

Ведущий научный сотрудник Национальной академии наук Азербайджана, доктор философии по истории Фирдоусия Ахмедова в связи с этим отмечает наличие в архивах письма 1918 года, которое доказывает историческую принадлежность Иревана.

Речь идет о письме от 29 мая 1918 г., написанном первым главой правительства Азербайджанской Демократической Республики (АДР) Фатали ханом Хойским министру иностранных дел Мамеду Гасану Гаджинскому:

«Мы решили с армянами все спорные вопросы, они примут ультиматум и закончат войну. Мы уступили им Иреван».

«Дело в том, что веками эти земли были местом проживания азербайджанцев. Исторические документы недавнего прошлого, а именно последнего столетия, свидетельствуют, что начиная с 1918 года земли, о которых идет речь, против воли азербайджанского правительства были переданы Республике Армения.

В целом, Республика Армения была создана на Кавказе на исконно азербайджанских землях, это подтверждено архивными документами», - сказала Ахмедова.

Из протокола заседания Мусульманского национального совета о переговорах с Армянским национальным советом о границах между Арменией и Азербайджаном и уступке Иревани Армении: г.Тифлис 29 мая 1918 г.

На открытии заседания член Совета Ф.Хойский докладывает совету о результатах переговоров представителей Совета с представителями Армянского национального совета по поводу границы территорий Азербайджанской и Армянской федераций.

Ф.Хойский заканчивает свой доклад сообщением, что для образования Армянской Федерации им нужен политический центр, а таковым после отхода Александрополя к Турции, может быть только Иревань, а потому уступка Иревани армянам, говорит Хойский, является неизбежной...

Председатель Г. б. Агаев Секретарь М.Махмудов ГААР, ф.970, оп.1, д.1, л.51, 52.

Али МАМЕДОВ

