Ужасная авария в Сабирабаде: погибло 6 женщин - ОБНОВЛЕНО

2018-05-07 11:10 | www.oxu.az | 5

Число погибших в результате аварии тракторного прицепа в Сабирабаде выросло до 6 человек.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АPA, все погибшие женщины.

Это мать, две дочки и их близкие родственники.

10:39

В результате аварии тракторного прицепа в Сабирабаде погибло 5 человек.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на APA, тракторный прицеп перевернулся и упал в водоканал. В результате этого в воде утонули 5 человек.

Согласно предварительной информации, 3 из 5 погибших являются членами одной семьи. Управляющий трактором житель села Шахрияр Аждар Иманов ехал на работу в поле со своими родными.

Еще несколько человек получили травмы.

10:05

Стали известны подробности тяжелой аварии в Сабирабадском районе.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на APA, инцидент произошел в селе Шахрияр. Перевернулся тракторный прицеп, а результате чего погибло 5 человек. Еще несколько человек пострадали.

По предварительной информации, погибшие - женщины, которые направлялись на поле для сбора хлопка.

09:53

В Сабирабадском районе произошел тяжелый дорожно-транспортный инцидент.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на APA, в аварии, произошедшей в селе Шахрияр, погибло 5 человек.