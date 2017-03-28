Министерство: На Абшероне есть много безымянных озер

2017-03-28 16:39 | www.apa.az | 3

«На Абшеронском полуострове есть много безымянных озер».

Об этом АПА сообщил начальник Экспедиции геологического планирования Службы геологической разведки МЭПР Азиз Гаралов.

Он отметил, что экспедиция составит список безымянных озер на Абшеронском полуострове: «Например, неподалеку от «Дуз гелю» есть озеро, названия которого на карте нет. Таких озер много. Географические координаты этих озер должны быть указаны на карте».