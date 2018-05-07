Быть или не быть внеочередным выборам в парламент?

2018-05-07 11:13 | www.oxu.az | 5
В социальных сетях ходят слухи о том, что осенью этого года, а точнее в октябре, в Азербайджане пройдут внеочередные парламентские выборы.
Как передает Oxu.Az, в правящей партии «Ени Азербайджан» опровергли эту информацию.
Депутат ПЕА Айдын Мирзазаде заявил, что ему ничего не известно о проведении досрочных парламентских выборов.
«Милли меджлис продолжает свою работу. Все депутаты на своих местах. Так что я ничего не знаю об этом», - добавил он.
Однако другой проправительственный депутат, пожелавший остаться неназванным, не исключил проведение внеочередных парламентских выборов:
«Проведение внеочередных парламентских выборов в Азербайджане ожидается и не исключается.
Но точное время пока назвать невозможно».
Согласно действующему законодательству, очередные парламентские выборы в Азербайджане пройдут осенью 2020 года.
Однако перенос президентских выборов с октября на апрель актуализирует вопрос досрочного проведения парламентских выборов.