Быть или не быть внеочередным выборам в парламент?

2018-05-07 11:13 | www.oxu.az | 5

В социальных сетях ходят слухи о том, что осенью этого года, а точнее в октябре, в Азербайджане пройдут внеочередные парламентские выборы.

Как передает Oxu.Az, в правящей партии «Ени Азербайджан» опровергли эту информацию.

Депутат ПЕА Айдын Мирзазаде заявил, что ему ничего не известно о проведении досрочных парламентских выборов.

«Милли меджлис продолжает свою работу. Все депутаты на своих местах. Так что я ничего не знаю об этом», - добавил он.

Однако другой проправительственный депутат, пожелавший остаться неназванным, не исключил проведение внеочередных парламентских выборов:

«Проведение внеочередных парламентских выборов в Азербайджане ожидается и не исключается.

Но точное время пока назвать невозможно».

Согласно действующему законодательству, очередные парламентские выборы в Азербайджане пройдут осенью 2020 года.

Однако перенос президентских выборов с октября на апрель актуализирует вопрос досрочного проведения парламентских выборов.

Кямиль ГАМЗАОГЛЫ

