Спустя два года Роя вновь на большой сцене - ФОТО + ВИДЕО

2018-05-07 11:15 | www.oxu.az | 5
В минувшие выходные состоялся сольный концерт Ройи Айхан под названием «Doldur ürəyimi».
Как передает Oxu.Az, первую концертную программу в Бакинском конгресс-центре пришли посмотреть 3500 человек.
Певица, исполнившая полюбившиеся публике песни из собственного репертуара, вышла на сцену в блестящем и немного прозрачном платье.
В завершении концерта на сцену вышли сын певицы и Мири Юсиф. Вместе они спели песню под названием «Səndən birdənədir».
После концерта заслуженная артистка встретилась с журналистами.
«Мы не планировали проводить концерт здесь (в Бакинском Конгресс-центре - ред.). Так как мы готовили другое шоу, которое должно было состояться в августе.
Но в декабре я предстану перед вами с более грандиозной шоу-программой», - отметила певица.
Она заявила, что скоро проведет пресс-конференцию:
«Я проясню многие вопросы. Будет поставлены точки во всех скандалах и недопониманиях».