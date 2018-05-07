Спустя два года Роя вновь на большой сцене - ФОТО + ВИДЕО

2018-05-07 11:15 | www.oxu.az | 5

В минувшие выходные состоялся сольный концерт Ройи Айхан под названием «Doldur ürəyimi».

Как передает Oxu.Az, первую концертную программу в Бакинском конгресс-центре пришли посмотреть 3500 человек.

Певица, исполнившая полюбившиеся публике песни из собственного репертуара, вышла на сцену в блестящем и немного прозрачном платье.

В завершении концерта на сцену вышли сын певицы и Мири Юсиф. Вместе они спели песню под названием «Səndən birdənədir».

После концерта заслуженная артистка встретилась с журналистами.

«Мы не планировали проводить концерт здесь (в Бакинском Конгресс-центре - ред.). Так как мы готовили другое шоу, которое должно было состояться в августе.

Но в декабре я предстану перед вами с более грандиозной шоу-программой», - отметила певица.

Она заявила, что скоро проведет пресс-конференцию:

«Я проясню многие вопросы. Будет поставлены точки во всех скандалах и недопониманиях».