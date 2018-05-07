Джавид Имамвердиев и Петр Давыдов: Весна, Любовь, Победа (ФОТО)

2018-05-07 11:11 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend Life/ - В Российском информационно-культурном центре в Баку прошел вечер поэзии и авторской песни, посвященный Дню Победы -9 мая, организованный совместно с Русской общиной Азербайджана и Клубом авторской песни "Баку", сообщили Trend Life в пресс-службе РИКЦ.

С приветственными словами к собравшимся в зале соотечественникам обратились заместитель руководителя представительства Россотрудничества в Азербайджане Александр Каламин и заместитель председателя Русской общины Азербайджана Борис Воронин.

На вечере выступили президент Бакинского клуба авторской песни и фестиваля, исполнитель и режиссер Джавид Имамвердиев и известный российский поэт Петр Давыдов. Они читали стихи и исполняли песни собственного сочинения, посвященные Великой Отечественной войне, весне и любви.

На мероприятии было отмечено, что блистательный подвиг мужественных, стойких духом и непобедимых советских людей разных национальностей, наших славных и бесстрашных воинов - героев-освободителей - изменил ход истории человечества, положив конец фашизму и тем самым обеспечив миллионам людей на планете мир, свободу и процветание.