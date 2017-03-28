Азербайджан и Россия синхронизируют процесс пересечения границы грузовым транспортом

2017-03-28 16:40 | www.apa.az | 3

Сегодня прошла встреча сотрудников Хачмазского таможенного управления Государственного таможенного комитета Азербайджана (ГТК) с представителями Северо-Кавказского таможенного управления Федеральной таможенной службы России на погранично-пропускном пункте «Самур», расположенном на азербайджано-российской границе.

Как сообщили АПА-Экономикс в ГТК, в ходе встречи азербайджанская сторона довела до внимания российских коллег задержку в получении результатов экспертизы азербайджанской сельхозпродукции, проводимой в России. Было отмечено, что это приводит к задержке транспорта на границе, дополнительным расходам, порче продукции и невыполнению поставок в назначенные сроки.

Российская сторона обещала проинформировать в связи с данным вопросом соответствующие структуры. Кроме того, на погранично-пропускном пункте будет организована работа специальных экспертов, что позволит ускорить проведение экспертизы.

Стороны также подчеркнули важность первичного обмена информацией и синхронизации процесса пересечения границы грузовым транспортом.