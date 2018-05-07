В Иране вновь землетрясение: пострадали более 80 человек

2018-05-07 11:29 | www.oxu.az | 5

Восемьдесят два человека получили ранения в результате землетрясения в иранской провинции Кохгилуйе и Бойерахмед на юго-западе страны, передает Oxu.Az со ссылкой на агентство IRNA.

Землетрясение произошло в окрестностях города Ясудж в понедельник около полуночи по местному времени. Специалисты оценили его мощность в 5,1 балла.

Очаг землетрясения залегал на глубине пять километров. В результате подземных толчков в Ясудже ненадолго нарушилось электроснабжение.

Местные врачи сообщили, что 71 местному жителю была оказана медицинская помощь на месте происшествия, 11 человек госпитализировали.

Отметим, что на прошлой неделе к северо-западу от города Ясудж произошло землетрясение магнитудой 5,3, в результате которого пострадали 133 человека.